Bursa'da önüne düştüğü TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın önüne düşen kadın, aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi yakınlarındaki bir arsada yürüyen Nebiye Avcı (64), dengesini kaybederek sürücüsünün hareket ettirmeye hazırlandığı TIR'ın önüne düştü.
Şoför C.Y. aracı hareket ettirince Avcı,TIR'ın altında kaldı. TIR'ın sarsılmasıyla aracı durduran C.Y, kadının tırın altında olduğunu görerek sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Avcı'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. C.Y, gözaltına alındı.