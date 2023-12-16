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        Haberler Gündem Bursa'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı - Güncel haberler

        Bursa'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 05:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 05:03
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        Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
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        Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Çağdaş Güzel yönetimindeki otomobil, Karaman Metro İstasyonu'nun bitişiğindeki bariyerlere çarptı.

        Kazanın etkisiyle Güzel, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

        Yaralanan Güzel, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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