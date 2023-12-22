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        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Bursa'da hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi, yakalanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 02:38 Güncelleme: 22.12.2023 - 02:38
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        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki çalışma sonucu firari hükümlünün Bursa'da olduğu tespit edildi. AA'nın haberine göre; polis ekiplerince belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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