Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edilen 17 kişiye yönelik, dün gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si, haklarında daha önce İstanbul'da soruşturma bulunması sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 8'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişiye ev hapsi verildi.