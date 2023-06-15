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Bursa'da ehliyetsiz otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli öldü

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, otomobilin altında kalarak 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Vefat eden motosiklet sürücüsünün yakınları, 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünü linç etmeye çalıştı

Giriş: 15.06.2023 - 07:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da ehliyetsiz otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli öldü
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.D'nin (17) çarparak yaklaşık 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Şeref Burcu (49) hayatını kaybetti. Burcu'nın yakınları jandarma aracındaki sürücüyü indirerek linç etmeye çalıştı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Hocaköy'den İnegöl ilçe merkezi istikametine giden E.D. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Şeref Burcu idaresindeki tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca motosikletten yere düşen Şeref Burcu aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

50 METRE SÜRÜKLENDİ, HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Şeref Burcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.D. gözaltına alındı.

ÖLEN SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINDAN LİNÇ GİRİŞİMİ

Bu sırada olay yerine gelen Şeref Burcu'nun yakınları jandarma aracında bulunan E.D'yi araçtan indirerek linç etmeye çalıştı. Jandarma ekipleri Burcu'nun yakınlarını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken, E.D. olay yerinden uzaklaştırılarak jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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