Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler ve WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle Derman Gönül A. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun"a aykırı davranmak ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

Derman Gönül A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir televizyon programına katılan ve "üfürükçülük" yaptığı iddia edilen Derman Gönül A, canlı yayında "Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim." ifadelerini kullanmıştı.