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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i yandı: 3'ü çocuk 7 yaralı

        Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i yandı: 3'ü çocuk 7 yaralı

        Bursa Mustafakemalpaşa'da bir otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan başka bir otomobile arkadan çarptıktan sonra alev aldı. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 02:15 Güncelleme: 22.12.2023 - 02:15
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        Çarpışan 2 otomobilden 1'i yandı: 3'ü çocuk 7 yaralı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı, kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Taşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        7 KİŞİ YARALANDI

        İstanbul'dan İzmir istikametine ilerleyen Muhammet Emin Hakimoğlu (20) yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Burhan Uslu (32) yönetimindeki Almanya plakalı otomobile arkadan çarptı.

        DHA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile otomobillerdeki Gamze Uslu (34), Mile Uslu (7), Kaan Uslu (4), Ela Uslu (9), Yiğit Kuş (20) ve Mehmet Demir (20), hafif şekilde yaralandı.

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        ALEV ALAN OTOMOBİLE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Kazanın ardından Hekimoğlu idaresindeki otomobil alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü.

        Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
        #Mustafakemalpaşa
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