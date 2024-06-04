Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları da başladı. Bursa'nın Orhaneli, Adana'nın Çukurova, Antalya'nın Aksu ve Muğla'nın Milas ilçelerinde orman yangınları çıktı. Adana'daki, Antalya'daki ve Muğla'daki yangın kontrol altına alındı Bursa'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, karadan 18 arazöz, 48 araç ve yaklaşık 400 personelle söndürme çalışmasını yürütüyor. Havadan yapılan çalışmalara ise 4 helikopter ve 4 uçakla destek sağlanıyor.
Ekipler, yerleşim yerlerine uzak, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 13.00 civarlarında Orhaneli'nin Topuk Mahallesi'nde yangın çıktığını söyledi.
Söndürme çalışmalarının çok hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Demirtaş, "Yaklaşık 100 hektar genişliğinde bir alan. 4 helikopter, 4 tane de uçağımız var. Yaklaşık 400 personelle müdahale ediyoruz. Şu an nispeten çok şükür daha iyiyiz. Vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, jandarmamız hep birlikte çok şükür bu yangını söndürmek için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zaman içinde de bu yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum." dedi.
Yangının yerleşim yerlerine uzaklığına ilişkin Demirtaş, "Uzaklık var ama biz tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah en yakın zamanda sürdürmek için gayret ediyoruz. Şu an 4 tane helikopter, 4 tane uçağın olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. İnşallah en kısa süre içinde bu yangını kontrol altına alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Demirtaş, yangının çıkış nedeniyle ilgili net bilginin olmadığına işaret ederek, "Çıkış nedenini yangından sonra araştıracağız ama tabii son günlerde malumunuz hava sıcaklıkları birdenbire çok arttı. Ondan olabileceğini düşünüyoruz. Yine de araştıracağız." şeklinde konuştu.
ADANA'DA ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI
Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Örcün Mahallesinde mahsulü toplanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su ikmal aracı yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Bursa ve Adana'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken bir yangın haberi de Antalya'nın Aksu ilçesinden geldi.
Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.
2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangında 5 hektar alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, itfaiye ekiplerinin arazideki çalışmalarını yerinde izledi. Yangını söndürmek için bütün ekiplerin seferber edildiğini belirten Arslan, ilk tespitlere göre 3 evin yandığını, seralarda ve portakal bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.
MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Alaçamlar Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 4 helikopter, 44 arazöz, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yol kenarında başlayan yangınla ilgili bölgede çalışma başlattı.