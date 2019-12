HABERTURK.COM

Türkiye'de de çeşitli yatırımları bulunan Emaar Properties, Dubai'de bulunan dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da dev bir satış yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın bildirdiğine göre firma 828 metre yükseliğindeki Burj Khalifa'nın tepesinde yer alan gözlem terasını 1 milyar dolarlık bir bedelle satmaya hazırlanıyor.

EN AZ 40 DOLAR VERİLİYOR

'At the Top' ismi verilen gözlem terası senede 15-16 milyon turist ağırlayan Dubai'nin en önemli turizm noktalarından birisi olarak gösteriliyor. Binanın 124 ve 125. katlarında yer alan 'At the Top'a en az 40 dolar verilerek çıkılabiliyor. Örneğin güneşin batışını buradan seyretmek istiyorsanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor.

Gözle terasının senede 190 milyon dolar ciro elde ettiği tahmin ediliyor. Potansiyel alıcılarla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmış değil.