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Burhan Çaçan'a veda! Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor - Günün magazin haberleri

Burhan Çaçan'a veda

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, dün vefat etti. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden Çaçan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Giriş: 13.01.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
DHA / HABERTURK.COM

  • Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Usta müzisyenin İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi. Yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

  • Florya'daki evinde hayatını kaybeden Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı. Burhan Çaçan'ın cenazesi yakınları tarafından evden çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Daha sonra Çaçan için evinin önünde helallik alındı. Çaçan'ın cenazesi, tören için Fatih Camii'ne götürüldü.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

    Çaçan'ın ölüm haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

    Burhan Çaçan, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporculara verdiği iftar programına eşi Yasemin Çaçan ile birlikte katılmıştı.

  • MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

    Türk Halk Müziğinin mümtaz ve müstesna şahsiyeti, aynı zamanda sanatını icra ederken ahlaki çizgisini hiç bozmayan, hayatı boyunca vatan ve millet sevgisinden en ufak taviz vermeyen Sayın Burhan Çaçan’ın ani bir kalp krizi sebebiyle vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum.

  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Türk müziğine verdiği emekleri ile ölümsüzleşen kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

  • Çaçan'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim de üzüntülerini dile getirdi.

    ALİŞAN

    Sene 1989, 13 yaşındayım... Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan... Çakıl Gazinosu’nda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce... Burhan Çaçan’ı canlı görecektim, onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim... Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki, dünyalar benim olmuştu... Hatta bir Gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım 100 bin kişinin önünde, dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıstı... Yıllar, yıllar sonra tv programımda ağırlamıstım kendisini ve bu fotografı gösterip bir kez daha gururlanmıştım, örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan... O kadar üzüldüm ki ,haberi aldığım zaman... Çok iyi biriydi ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan ağabey... Önce ailesine, sonra sevenlerine bizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum...Mekanın cennet olsun ağabey...Allah rahmet eylesin..Biz seni şarkılarınla, türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz...

  • METİN AROLAT

    Çok üzüldüm ailesine ve tanıyan seven herkese başsağlığı ve sabır dilerim.

    LATİF DOĞAN

    Türk halk müziğinin usta isimlerinden Buhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

  • KUBAT

    Ecel gelirse bu cana
    Baş ağrısı bir bahane
    Mezar taşıma yazsınlar
    Bugün sana yarın bana…
    Çok dinledik, çok hüzünlendik, çok eğlendik…
    Helal et hakkını Burhan ağabeyim.

  • OZAN ORHON

    Benim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

  • IŞIN KARACA

    Ah Burhan ağabey...
    Ne kadar üzüldüm ve üzüldük…Allah rahmet eylesin..
    Allah sevenlerine sabırlar versin..

  • CEYLAN

    Ah Burhan ağabeyim çok üzgünüm. Rabbim mekanını cennet eylesin.

    PETEK DİNÇÖZ

    Büyük usta Burhan ağabeyimizi kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun, huzur içinde yatsın.

  • BURHAN ÇAÇAN HAKKINDA

    1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı.

    "Sefa Geldin", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur" ve "Vurun Dalgalar" isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

  • "Ağlama", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" isimli dört sinema filmi çekmiştir. "İlahiler 99" ve "Mevlüt Ve İlahiler" isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Çaçan, evli ve iki çocuk babasıydı.

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