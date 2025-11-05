Burgan Bank'dan 2 milyar TL net kâr 

ON Dijital Bankacılık’ın 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Eylül sonu itibarıyla müşteri sayımız yaklaşık 1,4 milyona ulaştı. Uzaktan müşteri ediniminde ise pazar payımız %4,4 seviyesine bulunuyor” dedi. Dinç, dijital bankacılığın büyüme ivmesini ise şöyle değerlendirdi: “Dijital ihtiyaç kredi hacmimiz 2024 yıl sonuna göre 3 kat, kredili müşteri adedimiz ise 2 kat arttı. Sigorta komisyon gelirlerinde ise bugüne kadar en yüksek artış oranını yakalayarak, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 kat daha fazla gelir elde ettik. Hayata geçirdiğimiz Visa, Biletinial ve diğer iş birlikleriyle müşterilerimize pratik, avantajlı ve güvenli çözümler sunmaya devam ediyoruz.”

REKLAM

REKLAM advertisement1

2025 yılının ilk dokuz ayında Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde sundukları vizyoner çözümlerin hacimleri önemli ölçüde artırdığını belirten Dinç, “Grup bankalarımızla özellikle MENA bölgesinde yarattığımız güçlü sinerji sayesinde Irak ve Afrika gibi kritik pazarlarda yerel bilgiyle zenginleştirilmiş özel çözümler sunuyoruz. Bu sayede dış ticaret hacmimiz yılın ilk dokuz ayında 2,5 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında Kurumsal ve Ticari Bankacılık çatısı altında devreye aldığımız faktoring ürünleriyle KOBİ segmentinde 1,3 milyar TL’lik işleme aracılık ettik. Güçlenen satış ağımız ve yeni devreye aldığımız tüzel dijital müşteri edinimi uygulamamız ile faktoringde sürdürülebilir büyümeyi ve pazarda önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi.

Birikim Yönetimi iş kolunda yatırım fonu çeşitliliğini artıran Burgan Bank’ın yatırım fonları büyüklüğü ise 24 milyar TL seviyesine ulaştı. Dinç, bölgesel hizmet ağını genişletme stratejileri kapsamında Bursa Nilüfer ve Antalya Lara’da iki yeni özel bankacılık ve yatırım şubesi açtıklarını belirtti. Burgan Yatırım tarafında da ürün ve süreçlerin müşterilere dijital kanallar üzerinden daha hızlı ve kolay biçimde sunulabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Dinç, “Burgan Trade üzerinden kullanıma sunduğumuz yeni ürünümüz ‘T+0 Anında Nakit’ ile müşterilerimize hisse senedi satışlarından elde ettikleri tutara aynı gün içerisinde erişim imkânı sağladık. Bu yenilik, dijitalleşme yolculuğumuzda müşteri deneyimini güçlendiren önemli bir adım oldu” dedi. Burgan Leasing ve filo kiralama tarafında ise güçlü performanslarını sürdürdüklerini ifade eden Dinç, “2025 üçüncü çeyrek itibarıyla Burgan Leasing’in aktif büyüklüğü, 2024 yıl sonuna göre %31,5 artarak, 18,1 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde Burgan Leasing’in net kârı 1,2 milyar TL, özkaynak kârlılığı %43,8, aktif kârlılığı ise %10,7 olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedinde ise ilk 5 arasında bulunuyoruz. Filo kiralama tarafında ise 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla filo büyüklüğü bir önceki yılın kapanışına göre %32 büyüme kaydetti; toplam araç parkımızın yatırım değeri 7,9 milyar TL’ye ulaştı” dedi.