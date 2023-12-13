Burdur Gölü kenarına yine moloz ve atık döktüler
Burdur Gölü kenarına yine kimliği belirsiz kişi ve kişilerce moloz ve atık döküldü. Gölü çöplüğe çeviren şüphelilerin tespiti için inceleme başlatıldı
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Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile de koruma altına alınan Burdur Gölü kenarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz ve atık döküldü.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, daha önce de yaşanan kirlilik ile ilgili çalışma başlattı.
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Şüphelilerin tespit edilmesi halinde, Çevre Kanunu'na göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Temmuz ve eylül aylarında da göl kenarına moloz ve atık atılmıştı.