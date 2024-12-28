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        Haberler Gündem Burdur'da okul yemeğinden zehirlenen 43 öğrenci hastanelik oldu

        Burdur'da okul yemeğinden zehirlenen 43 öğrenci hastanelik oldu

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde 43 ortaokul öğrencisi, okulda yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:02
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        Okul yemeğinden zehirlenen 43 öğrenci hastanelik oldu
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        Karamanlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğle yemeği yiyen öğrencilerden 4'ü kusma, 6'sı mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Olay üzerine okulda yemek yiyen 33 öğrenci daha gözlem amaçlı hastaneye götürülerek kontrol ettirildi.

        Olayla ilgili olarak Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada "Karamanlı ilçesinde bir ortaokulumuzda gıda zehirlenmesi şüphesi ile 4 öğrenci kusma, 6 öğrenci mide bulantısı şikayeti ile 33 öğrenci ise gözlem amaçlı olmak üzere toplam 43 öğrencinin tedbir amaçlı olarak Karamanlı Devlet Hastanesi'ne, bunlardan 5 öğrencinin ise 7 km mesafedeki Tefenni Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunan çocuğumuz yoktur ve bu saat itibari ile taburcu işlemleri başlamıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmek üzere şahit numune alınmıştır. Adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

        Karamanlı ve Tefenni Devlet Hastanesi'ne kontrolleri tamamlanan öğrencilerin tamamı taburcu oldu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Burdur
        #gıda zehirlenmesi
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