Burdur'da köpek dövüştürenlere suçüstü baskın: 142 bin lira ceza kesildi

Burdur'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

142 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilere, "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" ve "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli ve idari işlemin ardından toplamda 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 11 köpek ise belediyenin hayvan barınağa teslim edildi.