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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da ders verirken kalp krizi geçiren öğretmen öldü

        Burdur'da ders verirken kalp krizi geçiren öğretmen öldü

        Burdur'da evinin bahçesinde Almanca özel ders verirken fenalaşan öğretmen, kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 01:49
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        Ders verirken kalp krizi geçiren öğretmen öldü
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        Burdur'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan 59 yaşındaki öğretmen Nuray Kocaoğlu, akşam saatlerinde evinin bahçesinde bir öğrencisine Almanca özel dersi verdiği sırada fenalaştı.

        Öğrencisinin ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekibinin müdahale ettiği Kocaoğlu, kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Almanca öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
        #Burdur
        #haberler
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