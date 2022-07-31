Korona pozitif!

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Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı. Bu isimlerden biri de oyuncu Burcu Özberk oldu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

'Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin.