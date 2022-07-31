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Haberler Magazin Burcu Özberk koronavirüse yakalandı: Ağır atlatıyorum! - Magazin haberleri

Burcu Özberk koronavirüse yakalandı: Ağır atlatıyorum!

Burcu Özberk'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren ünlü oyuncu, "Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum" ifadelerini kullandı

31.07.2022 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Burcu Özberk koronavirüse yakalandı: Ağır atlatıyorum! - Magazin haberleri
Korona pozitif!
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HABERTURK.COM

Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı. Bu isimlerden biri de oyuncu Burcu Özberk oldu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

'Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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