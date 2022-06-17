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Burcu Özberk'in sulu şakası! Çangu'yu yanından ayırmadı! - Magazin haberleri

Burcu Özberk'in son durağı Bodrum!

Tatil sezonunun başlamasıyla soluğu ilk olarak Bali'de alan Burcu Özberk'in son durağı Bodrum oldu. Ünlü oyuncu, önceki gün Gölköy'de görüntülendi

17.06.2022 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Burcu Özberk (32), önceki gün Bodrum Gölköy'deki bir plajda görüntülendi.

  • Bali'nin ardından soluğu Bodrum'da alan Özberk, yeğeni Can ve köpeği 'Çangu' ile birlikte kendisini serin sulara bıraktı.

  • 'Çangu'yu yüzerken telefonu ile fotoğraflayan ve Can'a su atıp, şakalaşan ünlü oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti.

  • Kısa bir deniz sefasının ardından iskeleye çıkan Özberk, 3 ay önce barınaktan sahiplendiği köpeği 'Çangu'yu bir an olsun yanından ayırmadı.

    Burcu Özberk, ardından öğle yemeği için konakladığı otele geri döndü ve bir süre dinlendi.

  • "İYİCE DİNLENDİM"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yaptığı Bali tatili hakkında konuşan Özberk, "Çok güzeldi, iyice dinlendim." demişti.

    "TEKRAR GİDECEĞİM"

    Burcu Özberk, muhabirlerin, "Sosyal medya paylaşımlarınız da çok konuşuldu. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise "Göründüğü gibi gayet eğlendim. Bali'ye tekrardan hemen gideceğim." yanıtını vermişti.

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