Burcu Kıratlı'nın film öncesi tatili
Tatilini Çeşme Alaçatı'da geçiren Burcu Kıratlı, çekimlerine yakında başlanacak olan romantik - komedi türündeki sinema filminin setine çıkmadan önce dinlendiğini söyledi
Giriş: 20.06.2024 - 22:32 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:32
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bayram tatilini Çeşme Alaçatı'da geçiren Burcu Kıratlı yakında romantik - komedi türündeki sinema filminin çekimlerine başlayacağını söyledi.
Burcu Kıratlı, kısa tatil öncesi bol bol dinlendiğini söyledi. Yakın arkadaşı Sercan Yaşar ve köpekleri Lucca ile beraber denize giren Burcu Kıratlı’nın oldukça neşeli olduğu görüldü.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ