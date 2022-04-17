"İlk günümde beni sette unuttular!"

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Burcu Kara'yı (42) ağırladı.
Profesyonel oyunculuk kariyerine, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan başrollerinde; Naz Elmas, Özcan Deniz ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı 'Haziran Gecesi' dizisiyle adım atan Kara, ilk set gününde yaşadığı anıyı anlattı.
"SETTE UNUTULDUM"
"İtalyan Hastanesi'nde set vardı. Gündüz sete gittim, saatler geçti." diyen ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
Çok mülayimimdir. Hiç şikayet etmem, hiç sorgulamam. Bir de ilk setimdi. Çıkıntı olmak istemedim, ödüm patlıyor. Çok disiplinliyim. Üç, beş, yedi saat geçti ve 14 saat sonra çıktım, "Beni unuttunuz mu? Ben buradayım." dedim. Herkes kafasını kaldırdı, birbirlerine baktı. Meğer sahneler değişmiş, başka şeylere geçilmiş. Gerçekten beni unutmuşlar. O bana ders oldu. Sonra hep sete gidince herkese önce "Merhaba." dedim.
"EN ÇOK 'ROMANTİK KOMEDİ 3'ÜN NE ZAMAN ÇEKİLECEĞİ SORULUYOR"
Kara ayrıca, iki film olarak çekilen 'Romantik Komedi'nin üçüncüsünün ne zaman çekileceği sorusuyla çok karşılaştığını ifade ederek, projenin devamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Burcu Kara, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Defalarca biz bir araya geldik. Engin Altan Düzyatan'dan da duymuşsundur. O işin çünkü üçüncüsü de olur 13'üncüsü de olur. Hayat o kadar uzun değil. çok güncellenebilecek bir şey. Hepimizin hayatı nasıl değişiyor, çocuğumuz oluyor, evleniyoruz, küsüyoruz, üzülüyoruz, iş yapıyoruz, çalışıyoruz, yaşlanıyoruz. O zamanlar sosyal medya diye bir şey yoktu biz ilkini çektiğimizde. Mesela şimdi elimizde inanılmaz malzemeler var. Çok sürebilecek bir şey o proje ve hayatta bana en çok sorulan soru "Romantik Komedi 3' ne zaman çıkacak?" sorusudur herhalde.
1 ÇOCUK ANNESİ
Öte yandan oyuncu Burcu Kara 2011'de meslektaşı Buğra Gülsoy ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, bir yıl sonra boşanmıştı.
2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenen Kara, 2017'de oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
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