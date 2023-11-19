Burcu Güneş: Hindistan’a gideceğim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Güneş, uzun bir aradan sonra ilk kez Etiler'deki alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Güneş, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi.

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"HİNDİSTAN'A GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Burcu Güneş'e, yaz aylarında Hindistanlı bir milyarderin teknesinde özel davetli olarak katıldığı ve şarkılar söylediği hatırlatıldı. Konuyla alakalı konuşan Güneş, "Tekne değil de gemi desek daha doğru olur sanırım. Beni çok güzel ağırladılar. Hindistan mutfağından lezzetler, ilgi ve alakalarına kadar çok mutlu oldum doğrusu. Eşiyle iyi arkadaş olduk. Beni Hindistan’a da davet ettiler. Oraya da gitmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: HT Magazin