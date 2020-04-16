Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Esmersoy, önceki gün Yeniköy'deki bir markette görüntülendi. Esmersoy, çıkışta kendisini çeken muhabirleri görünce "Yine aynı yerde çekiyorsunuz" diyerek güldü.

Elindeki poşeti havaya kaldırarak gazetecilere poz veren Burcu Esmersoy, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.