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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Yeniköy'de bir market çıkışı görüntülendi. Esmersoy, dünyayı tehdit eden salgına karşı maske takarak tedbiri elden bırakmadı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sunucu, "Arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum. Sürekli evdeyim, çıkmıyorum bir yere. Tüm vaktimi kitap okuyarak ve spor yaparak geçiriyorum" dedikten aracına binerek evinim yolunu tutu.

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