Kıskançlıktan çok rahatsız olan biriyim. Bu yaşıma gelmişim, dünyanın her yerinde tek başıma bulunmuşum. Kiminle, nasıl sohbet edeceğimi bilirim.

Bana müdahale edilmesi tuhaf ve sınır aşımı gibi geliyor. Kıskançlık yapan kişiden hemen soğurum.