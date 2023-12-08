"NORMALDE DE 'KOCAM, KOCAM' DİYE DOLAŞIRIM"



Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde eşiyle ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı "Bu adam benim kocam" şeklindeki eğlenceli video hakkında ise, "Onu aslında eşime atmıştım. Daha sonra çok beğendik ve paylaştık. Normalde de evin içinde hep 'Kocam, kocam' diye dolaşırım" diye konuştu.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram