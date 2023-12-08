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        Haberler Magazin Burcu Esmersoy: Serenay Sarıkaya evi çok temiz tutmuş - Magazin haberleri

        Burcu Esmersoy: Serenay evi çok temiz tutmuş

        Burcu Esmersoy, Serenay Sarıkaya'nın evini kiralaması konusuna açıklık getirdi. Esmersoy, "Nişantaşı'ndaki ofisimi Etiler'e taşıdım. Çünkü çok fazla trafik oluyordu. Orayı ev olarak değil, ofis olarak tuttum. Eşimle orada yaşamıyoruz. Ancak yazıldığı gibi kiralar söz konusu değil. Tabii ki rakamlar biraz abartılı. Serenay Sarıkaya'ya teşekkür ederim, evi çok temiz tutmuş" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 08:10 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:10
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burcu Esmersoy, bir etkinliğe katıldı. Burcu Esmersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        • 2

          "EVİ ÇOK TEMİZ TUTMUŞ"

          Burcu Esmersoy, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın evini kiralaması konusuna açıklık getirdi.
          Esmersoy, "Nişantaşı'ndaki ofisimi Etiler'e taşıdım. Çünkü çok fazla trafik oluyordu. Orayı ev olarak değil, ofis olarak tuttum. Eşimle orada yaşamıyoruz. Ancak yazıldığı gibi kiralar söz konusu değil. Tabii ki rakamlar biraz abartılı. Serenay Sarıkaya'ya teşekkür ederim, evi çok temiz tutmuş. Eve benden daha iyi bakıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "NORMALDE DE 'KOCAM, KOCAM' DİYE DOLAŞIRIM"

          Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde eşiyle ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı "Bu adam benim kocam" şeklindeki eğlenceli video hakkında ise, "Onu aslında eşime atmıştım. Daha sonra çok beğendik ve paylaştık. Normalde de evin içinde hep 'Kocam, kocam' diye dolaşırım" diye konuştu.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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