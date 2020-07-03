Biricik sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu normalleştirilemeyen bir gerçek. Biz kimseyi taciz etmiyor ve şiddet göstermiyorsak kimse de bize göstermeyecek. Bu çok korkunç bir zihniyet. Ben yaşadığımda o an bağırabilme ve insanlardan yardım isteme gücüm oldu. İnsanların bana yardım etme gücü oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah bir gün bu zihniyetimizden bir gün kurtuluruz" sözleriyle yanıt verdi."