Gösterim tarihi belli oldu

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Yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın yaptığı, senaryosunu filmin yapımcılığını da üstlenen Ebru Erten’in kaleme aldığı ‘Burçlar’ın vizyon tarihi belli oldu. 16 Eylül’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak film, yıldızların hareketlerinin aşk hayatını nasıl etkilediğini komik bir dille anlatacak.

Ali Ersan Duru ve Gözde Mutluer’in başrolleri paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz, Ayşen Sezerel, Nedim Saban, Aliye Uzunatağan, Asuman Dabak, Ayten Uncuoğlu, Deniz Özerman, Ruhsar Gültekin, Ceren Soylu, Nazlı Tosunoğlu, Müge Akyamaç, Suna Yıldızoğlu, Parla Şenol, Çiğdem Tunç, Mahperi Mertoğlu, Onur Büyüktopçu yer alıyor.

Filmin Konusu: ‘Burcu’, hayattaki tek takıntısı astroloji olan başarılı bir iş insanıdır. ‘Sinan’ da onu etkilemek için çeşitli planlar yapmaktadır. ‘Burçlar masası’, ‘Sinan’ın kurnaz planlarına izin vermez ve ona büyük bir sürpriz hazırlar! Gerçek aşkın savunucusu ‘burçlar masası’, ‘Burcu’yu her sabah yeni bir burca uyandıracaktır.