'Burçlar'da buluştular

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Yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın yaptığı, senaryosunu filmin yapımcılığını da üstlenen Ebru Erten’in kaleme aldığı ‘Burçlar’ın vizyon tarihi belli oldu. 16 Eylül’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak film, yıldızların hareketlerinin aşk hayatını nasıl etkilediğini komik bir dille anlatacak.

Hayattaki tek takıntısı astroloji olan başarılı iş insanı Burcu’ya hayat veren filmin başrol oyuncusu Gözde Mutluer, duygularını dile getirdi. 12 gün 12 farklı burcun karakterini canlandıran Mutluer yaşadığı deneyimi “Her burcu keskin hatlarıyla ele aldığımız için benim için de keskin geçişler vardı. Bir set günü içerisinde 6-7 ayrı ruh halinde dolaşmam gerektiği günler oldu. Gerçekten çok keyifli ve kendimi keşfetmeme yarayan bir projeydi. Özellikle komedi oyunculuğunda, klişeye kaçmadan bu kadar dönüşümü bir arada ortaya çıkarmak çok zor bir iş. Ben de bütün enerjimi buraya yönelttim” diye özetledi.

Terazi burcu olan genç oyuncu astrolojiye olan ilgisi için de “Burcumun özelliklerini çok seviyorum. Kız arkadaşlarımla da bunun muhabbeti çok döner aramızda. Bazen biz de oyunculukta karakter analizi çıkartırken yararlanıyoruz. Ancak hayatını buna göre şekillendiren birisi olmam mümkün değil; ben astrolojiye çok kültürel bir öge gibi bakıyorum” dedi.

Ali Ersan Duru ve Gözde Mutluer’in başrolleri paylaştığı filmin zengin oyuncu kadrosunda Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz, Ayşen Sezerel, Nedim Saban, Aliye Uzunatağan, Asuman Dabak, Ayten Uncuoğlu, Deniz Özerman, Ruhsar Gültekin, Ceren Soylu, Nazlı Tosunoğlu, Müge Akyamaç, Suna Yıldızoğlu, Parla Şenol, Çiğdem Tunç, Mahperi Mertoğlu, Onur Büyüktopçu yer alıyor.



Filmin Konusu: Burcu, hayattaki tek takıntısı astroloji olan başarılı bir iş insanıdır. Sinan da onu etkilemek için çeşitli planlar yapmaktadır. ‘Burçlar masası’, Sinan’ın kurnaz planlarına izin vermez ve ona büyük bir sürpriz hazırlar! Gerçek aşkın savunucusu ‘burçlar masası’, Burcu’yu her sabah yeni bir burca uyandıracaktır.