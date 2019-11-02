Uzaktan akrabam olur! Eski yıllardan tanıdığım için görmek adına efor harcamıyorum. Yaşadıklarımı attım, haybeye devam ettim yürümeye. Ne takılıp düştüğüme hayıflandım, ne koşup coştuğuma şımardım. Çıkacaksa karşıma beni mutlu edeceğine inandığım biri, denerim imza atmayı. Onun da bunu çok istemesi lazım tabii.