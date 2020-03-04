Buray müzikseverlerle buluşuyor

Konserleriyle şehir şehir gezen şarkıcı Buray, Önümüzdeki hafta sonu Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geliyor.

Şarkıcı, 7 Mart Cumartesi günü 21.00'de sahne alacak. Buray, 'Sen Sevda mısın', 'Aşk Mı Lazım', 'Kabahat Bende', 'Tac Mahal' gibi parçalarını seslendirecek.