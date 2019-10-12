Şarkıcı Buray, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde beraber yemek yiyip vakit geçiren popçu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Buray, "Geçen haftadan beri at biniciliği eğitimi alıyorum. Oldum olası atlara karşı zaten bir sempatim vardı. Boş vakitlerimde artık onlarla daha çok vakit geçireceğim" dedi.