Başarılı şarkıcı Buray, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Önümüzdeki günlerde Harbiye'de konser verecek olan Buray, bu özel sahnenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Buray, "Harbiye gerçekten çok özel bir sahne. Uzun süredir bu konser için ekip olarak hazırlanıyoruz. Umarım izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatmayı başarırız" açıklamasında bulundu.