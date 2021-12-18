Burak Sergen'in 'Gizem'li arkadaşı

BOŞANMA DAVASI AÇTI



Yaşananların ardından Burak Sergen, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı:



"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra 03.06.2021 tarihinde derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili 05.10.2021 tarihinde yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler ve görsel medyada yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır. Bilindiği üzere kısa bir süre önce ağır derecede Covid geçirerek uzun bir tedavi sürecinden çıkan ve derhal rol aldığı dizinin çekimlerine, işine dönen müvekkilim henüz rahatsızlığının verdiği etkiyi bile atamamışken, çok güvendiği ve aşkla bağlı olduğu eşi Nihan Ünsal Sergen'in yazılı ve görsel basına yansıyan ihanet görüntüleri ile sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür. Elbette ki müvekkilim bu ihanet karşısında gereğini yaparak boşanma davası başta olmak üzere ilgili tüm hukuki süreci bugünden itibaren başlatmıştır.



Bu olay sebebiyle; müvekkilim iyi günde, kötü günde her daim yanında olan, onu sevgi ve hayranlıkla takip eden ve yaşanan son derece çirkin bu son durumdan üzüntü duyan tüm yakınları, sevenleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız. Saygılarımızla...



Burak Sergen vekili Av. Uğur Sıtkı."