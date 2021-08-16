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Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti Gümüşlük'te çıkan yangınla ilgili konuştu: Çok korktuk!

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti: Çok korktuk!

Geçen hafta Bodrum'dan İstanbul'a dönen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in Gümüşlük'teki evlerinin etrafındaki ormanlık alanda da yangın çıkmıştı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ünlü çift, "Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Çok korktuk!" diye konuştu

16.08.2021 - 14:39 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Bebek'teki bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı.

    Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle üzüntülü olduklarını dile getiren çift, Gümüşlük'teki evlerinin etrafındaki alanda da yangın başlaması nedeniyle yöre halkı gibi kendilerinin de korktuğunu ifade etti.

  • "İNSANIN CANI TATİLE GİTMEK İSTEMİYOR"

    Geçen hafta oğulları Karan ile birlikte Bodrum'dan dönen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, konuyla ilgili şöyle konuştu:

    Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Biz döndükten sonra yangın başlamış. Çok korktuk, orada da fazla tadımız yoktu. Zaten ikimizin de dizi hazırlıklarımız başlamıştı onun için İstanbul'a gelmiştik. Belki bir daha gidecektik ama bu yaşananlardan dolayı insanın canı gitmek istemiyor.

  • Öte yandan eşi Burak Özçivit gibi dönem dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Evcen, heyecanını, "Ben de ekranda olmayı özledim. Az kaldı sete çıkmaya..." sözleriyle dile getirdi.

    Burak Özçivit ise muhabirlerin, "İkiniz setteyken çocuğa kim bakacak?" sorusuna, "Karan bir o sete bir bu sete gidip, arada gezecek." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

  • Uçaktan indikten sonra yangın haberini alan çift, sitesinin bekçisinden sürekli kendileriyle bilgi paylaşmasını istemişti. Yangın Gümüşlük'e inmesin diye canla başla mücadele edilmişti.

  • TEKRAR ALEVLENMİŞTİ

    İtfaiye ile iş makinelerinin yanı sıra, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de peşi sıra yangına müdahale etmişti. Yangın 5 saat sonra kontrol altına alınsa da gece saatlerinde soğutma çalışmaları yapılamadığı için tekrar alevlenmişti.

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