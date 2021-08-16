"İNSANIN CANI TATİLE GİTMEK İSTEMİYOR"

Geçen hafta oğulları Karan ile birlikte Bodrum'dan dönen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Biz döndükten sonra yangın başlamış. Çok korktuk, orada da fazla tadımız yoktu. Zaten ikimizin de dizi hazırlıklarımız başlamıştı onun için İstanbul'a gelmiştik. Belki bir daha gidecektik ama bu yaşananlardan dolayı insanın canı gitmek istemiyor.