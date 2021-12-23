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Burak Kut'un eşi Cansen Yeni'i kızdıran yorum

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni'yi kızdıran yorum

Popçu Burak Kut, 2011'de doktor Cansen Yeni ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl kızları Aden Bucan'ı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yeni, geçtiğimiz gün bir takipçisinin "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi?" şeklindeki yorumuna verdiği yanıtla dikkat çekti

23.12.2021 - 15:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Bebeto' lakaplı popçu Burak Kut ile 10 yıldır mutlu birliktelikleri süren Cansen Yeni, Instagram hesabından bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu.

  • "ALLAH ÇİRKİN ŞANSI VERSİN!"
     
    Yeni, bir sosyal medya kullanıcısının "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu..." şeklindeki mesajına şu yanıtı verdi:
     
    10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin!

  • 2011 YILINDA EVLENDİ
     
    2011'de nikah masasına oturan Burak Kut ile Cansen Yeni, aynı yıl kızları Aden Bucan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

  • "HAKAN PEKER BANA ÇOK DESTEK OLDU"

    Öte yandan popçu Burak Kut, geçtiğimiz aylarda şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

    İşte 47 yaşındaki ünlü şarkıcının öne çıkan açıklamaları:

    * İlk sahne deneyimim lisede öğretmenler korosunda çıktım. Popüler müzikteki ilk performansım Hakan Peker'in konserine çıkmamdır. Tolga Sünter ile konsere gittik. Hakan Peker'in basçısı rahatsızlanınca yerine ben çıktım. Hakan ağabey ilk albümle birlikte bana çok da destek olmuştur.

  • * Hakan Peker’in sahnesinde kişi sayısını tamamlamak için klavye çalmış gibi arkada durmuştum. Hakan ağabeyden önce ilk albüm atağım için babam Yaşar Kekeva’dan randevu almıştı. Randevumun olduğu gün kendisinin vurulduğu gündür. Demo falan hazırlamıştım ölümü şoke ediciydi. Sonra oğluyla ahbap oldum. Bir süre bir şey yapmadım. Babamın rahatsızlıklarından dolayı da bu işleri erteledim. Daha sonra Hakan ağabey ile çalışmaya başladım. Gerçekten bana ağabey olmuştur.

    * Popüler olunca politikaya atılmamı da istediler... Meydanları toplamak için teklifler geldi. Hiç aklımdan geçmedi. Siyaset hiç ilgimi çekmiyor. O zaman ANAP ve DYP vardı. "Gençlik kollarından başla gibi bir şey" dediler.

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