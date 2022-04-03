"YAPMAM GEREKENİ TAM OLARAK YAPMADIM"

48 yaşındaki şarkıcı, "Bugünkü aklımın 22 yaşındayken olmasını isterdim. Bu yönetim zafiyetiyle, insan sarraflığıyla ilgili. O zamanlar kendimi savunmasız hissediyordum. Şimdi tabii ki daha güçlü hissediyorum ama bunun nedeni de o zaman yaşadığım çalkantılar. Şimdi bir şey var içimde; ikinci raunt. Çünkü yapmam gerekeni tam olarak yapmadım. Suçlu benim, kabul ediyorum. Çok tutkulu dinleyicilerim var ve bana kızıyorlar. En çok içimi yakan mevzu odur. Yoksa kariyer, sektör, benim için ne demişler hiç önemli değil." dedi.