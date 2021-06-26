Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Sekreter Burak Kızılhan, 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet raporlarını okumak üzere kürsüye çıktı. Spor severler Burak Kızılhan kimdir? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Burak Kızılhan hakkında...
BURAK KIZILHAN KİMDİR?
Burak Kızılhan, 1984 yılı doğumlu. Şişli Terakki’de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu.Ardından lisans eğitimini Londra, İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde yaptı. Lisans eğitimine ek olarak, Londra, İngiltere'deki Brunel Üniversitesi'nde Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca Yönetici Eğitimini Finans alanında Boston, ABD'deki Harvard Business School'da tamamladı. Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç’ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye’nin hazırladığı “Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici” listesinde yer alıyor.
Mühendislik yönetimi üzerinde mastır yapan Burak Kızılhan, iki sene Londra’da Schneider Elektrik’te çalıştı. 2010 yazından itibaren de aile şirketinde çalışan Kızılhan, şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koluna bakıyor.
Burak Ç. Kızılhan’ın sivil toplum kuruluşlarında halen devam etmekte olan görevleri;
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