Burak Dakak hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Yaşananların ardından sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Burak Dakak, "Ufak bir kaza geçirdim. Şu an daha iyiyim, iyileşiyorum. Arayan, soran geçmiş olsun dileği ileten herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürede şahane seyircimizle tekrar buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, Instagram