Burak Çelik ve Ece Bayrak evlendi
Ünlü oyuncu Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak ile evlendi
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2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu Ece Bayrak'a, eylülde evlilik teklifinde bulunmuştu.
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Burak Çelik ile Ece Bayrak, geçtiğimiz günlerde yılbaşı tatili için Karadağ’a gitti.
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Burak Çelik ile Ece Bayrak, Karadağ'da evlendi.
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Burak Çelik; "Mutlu son" notuyla yaptığı paylaşımla mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Burak Çelik'in meslektaşları İlayda Alişan, Alina Boz, Burak Özçivit ve Asuman Dabak gibi isimler, tebrik mesajlarını iletti.
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Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile evlenmiş, ancak bu evlilik kısa sürmüştü. Çift, 2015'te boşanarak yollarını ayırmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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