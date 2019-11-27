Sosyal ağ Twitter aktif olmayan hesapları toplu olarak silmek için düğmeye bastı. Kullanıcılara konuyla ilgili uyarı e-postaları göndermeye başlayan Twiter, bu kişilerin 11 Aralık tarihine kadar hesaplarına giriş yapmaları durumunda Twitter hesaplarının silineceğini bildirdi.

Twitter’ın ‘Kullanıcı adınızı kaybetmeyin’ başlığıyla gönderdiği uyarı e-postasına göre 6 aydan daha uzun süre boyunca Twitter’a girişi yapmamış olan hesaplar, bu tarihten sonra silinecek ve bu kullanıcı adları boşa çıkacak. The Verge’a konuşan Twitter’ın sözcüsü, “6 aydan uzun bir süredir Twitter’a giriş yapmamış kullanıcılara, uzun süre kullanılmadıkları için hesaplarının kalıcı olarak kaldırılabileceğini bildirmeye başladık” dedi.

Sözcü, “Kamuya açık konuşmaya hizmet etme taahhüdümüzün bir parçası olarak, kişilerin Twitter’da güvenebilecekleri daha doğru ve güvenilir bilgiler sunmak için etkin olmayan hesapları temizlemek için çalışıyoruz. Bu çabanın bir kısmı, aktif olmayan hesaplar politikamızda belirtildiği gibi, insanları bir hesap açarken aktif olarak giriş yapmalarını ve Twitter’ı kullanmalarını teşvik etmek” açıklamasını yaptı.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Hayatını kaybeden kullanıcıların Twitter hesapları da eğer giriş bilgisini bilen bir tanıdığı yoksa 11 Aralık'tan sonra silinecek. Bununla birlikte artık 5 karakterin altında uzunluğa sahip olan kullanıcı adları bundan sonra Twitter tarafından verilmeyecek. Sosyal ağ, bu hesapların silinmesinin ardından boşa çıkan kullanıcı adlarının ne zaman başka kullanıcılar tarafından alınabileceğiyle ilgili olarak ise bir tarih vermedi.

Eğer siz de böyle bir uyarı alırsanız, kullanıcı adınızı kaybetmemek için Twitter hesabına sadece giriş yapmanız (platform üzerinden Tweet atmak veya başka bir şekilde etkileşime girmek gerekmiyor) yeterli olacak.