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        Haberler Spor Futbol Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! - Futbol Haberleri

        Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

        Bundesliga'da Bayern Leverkusen'in Freiburg ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasıyla Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 20:29 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:11
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        Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!
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        Bundesliga'da Bayer Leverkusen bitime iki hafta kala Freiburg ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti.

        Leverkusen son iki hafta öncesinde 68 puanda kaldı. 76 puanı olan Bayern Münih 34 kez şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih ayrıca 2000'li yıllarda 25 senede 19. kez şampiyonluk yaşadı.

        HARRY KANE LANETİ KIRDI

        Vincent Kompany yönetimindeki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane de profesyonel kariyerinde ilk kez kupa kazandı.

        34. KEZ ŞAMPİYON OLDU

        Üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından geçtiğimiz sezon Bayer 04 Leverkusen'e şampiyonluğu kaptıran Bayern Münih, 1 sezonun ardından zirveyi sahibi oldu. Münih toplamda ise 34. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de teknik adamlık kariyerinde 2. kez şampiyon oldu. Kompany daha önce 2022-2023 sezonunda Burnley ile İngiltere Championship'te şampiyon olmuştu.

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