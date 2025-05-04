Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

Bundesliga'da Bayer Leverkusen bitime iki hafta kala Freiburg ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti.

REKLAM advertisement1 Leverkusen son iki hafta öncesinde 68 puanda kaldı. 76 puanı olan Bayern Münih 34 kez şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih ayrıca 2000'li yıllarda 25 senede 19. kez şampiyonluk yaşadı. HARRY KANE LANETİ KIRDI Vincent Kompany yönetimindeki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane de profesyonel kariyerinde ilk kez kupa kazandı.

34. KEZ ŞAMPİYON OLDU Üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından geçtiğimiz sezon Bayer 04 Leverkusen'e şampiyonluğu kaptıran Bayern Münih, 1 sezonun ardından zirveyi sahibi oldu. Münih toplamda ise 34. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de teknik adamlık kariyerinde 2. kez şampiyon oldu. Kompany daha önce 2022-2023 sezonunda Burnley ile İngiltere Championship'te şampiyon olmuştu.