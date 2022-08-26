"Bunaltıcı havada son 15 gün"

"Marmara ve Ege bölgeleri geçtiğimiz 48 saat içinde 20 ila 90 mm (Metrekareye düşen yağmur miktarı) yağmur alarak yaz mevsimi yağış ortalamalarını aştı. Kuzey Ege’de ve Marmara’da dolu yağışları ve şiddetli sağanak bugünden itibaren ciddi bir tehlike olmaktan çıkıyor.

Yağmurlar Trakya, İstanbul çevresi, Balıkesir-Eskişehir arasındaki alanda cumartesi ve pazar günleri aralıklarla sürecek fakat İstanbul’da kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkileyecek bir yağış beklemiyoruz. Gelecek hafta çarşamba ve perşembe günleri Türkiye’nin kuzeyinde Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yeni yağmurlar görebiliriz. Bu yağışların uzun ve temposuz yağdığı dönemlerde su havzaları besleniyor ve barajlarda su seviyesi kendini koruyabiliyor (Hızlı buharlaşma ve suyun kuruduğu bu yaz günlerinde iyi sayılır).

"SICAKLIKLAR 2 VE 5 DERECE YÜKSELECEK"

Kuzey rüzgarları ile serinleyen hava yeniden adım adım ısınıyor. Hava sıcaklıkları Marmara’da ve Ege’de bu hafta sonu güneşlenmenin de etkisiyle 2-5 derece daha yüksek hissedilecek. Ayrıca uzun zamandan sonra Ege ve Marmara denizlerinde sakin bir hafta sonu geçirmeyi bekliyoruz. Zayıf rüzgarlar ve sıcak bir yaz havasını değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Eylül ayı nasıl geçecek hızlı bir bakış atarsak İstanbul’da neredeyse 15 gün daha sıcaklıklar olarak ortalamaların üzerindeyiz. Nem ve su buharından şikayet edeceğimiz günler sürecek, bu yağmurlar geçici bir ferahlık getirmişti ancak Ağustos’un son haftası ile Eylül başlarında İç Anadolu dahil çoğu bölgede nemli bir kubbe içinde yaşadığımızı hissedeceğiz (Özellikle gece yarısı).

Güneyde ise erken bir sonbahar görüntüsü yok, yaz mevsimi bitmedi hatta haftaya biraz daha ısınıyoruz. İyi hafta sonları, sağlıklı günler."

Fotoğraflar: İHA

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