Bulgurun çok fazla üretildiği dolayısıyla da çok fazla tüketildiği İç Anadolu’da sık pişirilen bir yemektir. Üzerine limon sıkınca daha bir nefis olan bulgur çorbasını denemediyseniz, tarifime bir göz atın derim. Hem besleyici hem de leziz olan bulgur çorbanızdan bir porsiyon daha isteyecekler.

Kaç Kişilik: 6-8

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Bulgur Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı ince kısırlık bulgur

1 adet kuru soğan

2 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet çarliston biber

1 adet et bulyon (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

9 su bardağı sıcak su

Tuz

Dereotu

Bulgur Çorbası Yapılışı:

Bulgurları yıkayıp, süzün.

Bir tencereye sıvı yağı dökün.

İnce ince doğradığınız kuru soğanı üzerine ekleyip, orta hararetli ateşte biraz kavurun.

Daha sonra ince ince doğradığınız biberleri ilave edip kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını da ekleyerek biraz kavurun.

Sonra üzerine bulguru ilave edip, karıştırın.

Üzerine sıcak su, et bulyon ve tuzunu ekleyin.

Kısık ateşte bulgurlar pişene kadar kaynatın.

Servis tabağına aldıktan sonra üzerine dereotu serpin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bulgur çorbanızı salçalı yapabileceğiniz gibi yoğurtlu da yapabilirsiniz.

Terbiye ilave ederek de yapabilirsiniz.

Terbiyenin kesilmemesi için gerekli işlemleri yaptıktan sonra herhangi bir zorluğu yoktur bu tarifin.

Çorbanızın doyuruculuğunu arttırmak için haşladığınız 1 su bardağı yeşil mercimeği çorbanız kaynadıktan sonra ekleyebilir ve birazda bu şekilde kaynatıp altını kapatabilirsiniz.

Dilerseniz çorbanızın içerisine küçük bir parça haşlanıp didiklenmiş tavuk eti ekleyebilirsiniz.

Tavuklu bulgur çorbası hem sizi tok tutacak hem de içinizi ısıtacaktır.