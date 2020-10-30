Bulgurun çok fazla üretildiği dolayısıyla da çok fazla tüketildiği İç Anadolu’da sık pişirilen bir yemektir. Üzerine limon sıkınca daha bir nefis olan bulgur çorbasını denemediyseniz, tarifime bir göz atın derim. Hem besleyici hem de leziz olan bulgur çorbanızdan bir porsiyon daha isteyecekler.
Kaç Kişilik: 6-8
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Bulgur Çorbası İçin Gereken Malzemeler:
1 su bardağı ince kısırlık bulgur
1 adet kuru soğan
2 adet orta boy domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 adet çarliston biber
1 adet et bulyon (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
9 su bardağı sıcak su
Tuz
Dereotu
Bulgur Çorbası Yapılışı:
Bulgurları yıkayıp, süzün.
Bir tencereye sıvı yağı dökün.
İnce ince doğradığınız kuru soğanı üzerine ekleyip, orta hararetli ateşte biraz kavurun.
Daha sonra ince ince doğradığınız biberleri ilave edip kavurmaya devam edin.
Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını da ekleyerek biraz kavurun.
Sonra üzerine bulguru ilave edip, karıştırın.
Üzerine sıcak su, et bulyon ve tuzunu ekleyin.
Kısık ateşte bulgurlar pişene kadar kaynatın.
Servis tabağına aldıktan sonra üzerine dereotu serpin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Bulgur çorbanızı salçalı yapabileceğiniz gibi yoğurtlu da yapabilirsiniz.
Terbiye ilave ederek de yapabilirsiniz.
Terbiyenin kesilmemesi için gerekli işlemleri yaptıktan sonra herhangi bir zorluğu yoktur bu tarifin.
Çorbanızın doyuruculuğunu arttırmak için haşladığınız 1 su bardağı yeşil mercimeği çorbanız kaynadıktan sonra ekleyebilir ve birazda bu şekilde kaynatıp altını kapatabilirsiniz.
Dilerseniz çorbanızın içerisine küçük bir parça haşlanıp didiklenmiş tavuk eti ekleyebilirsiniz.
Tavuklu bulgur çorbası hem sizi tok tutacak hem de içinizi ısıtacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!