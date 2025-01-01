Bülent Şakrak'ın sevgilisi Burcu Kirman kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında, nereli?
Bülent Şakrak'ın sevgilisi Burcu Kirman hayatı ile bugünlerde en çok aranan isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu Burcu Kirman'ın oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladığı biliniyor. İlk kez 2020 yılında "Bay Yanlış" dizisinde Esra karakterine hayat veren Kirman, "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde Elisa karakterini canlandırdı. Peki Burcu Kirman kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında, nereli?
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Burcu Kirman hayatı merak ediliyor. Bülent Şakrak sevgilisi Burcu Kirman ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Burcu Kirman kimdir araştırılmaya başlandı. İşte Burcu Kirman hakkında merak edilen detaylar
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BURCU KİRMAN KİMDİR?
Burcu Kirman, 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Kirman kariyerine tiyatro ile başladı. İlk kez 2020 yılında “Bay Yanlış” dizisinde Esra karakterine hayat verdi. Kirman, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde Elisa karakterini canlandırdı.
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Toprak ile Fidan (Asya, TV Dizisi 2022)
Alef (Semra, TV Dizisi 2022)
Baraj (Eylül, TV Dizisi 2020)
Bay Yanlış (Esra, TV Dizisi 2020)
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Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurdu. 2025'e birlikte giren çiftten Şakrak, paylaştığı bu fotoğrafa; "2025’e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notunu düştü ve gül emojisi koydu.
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