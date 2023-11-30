Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bülent Şakrak: Ceyda Düvenci ile iyiyiz - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak: Ceyda Düvenci ile iyiyiz

        Kadıköy'de görüntülenen Bülent Şakrak, 2015'te evlendiği Ceyda Düvenci ile temmuz ayında boşanmaları hakkında da konuştu. Şakrak, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 08:18 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Şakrak, Kadıköy'de görüntülendi. Şakrak, Murat Dalkılıç'ın ortağı olduğu bir mekânda objektiflere yansıdı.

        • 2

          "ÇOK CANIM SIKILDI"

          Gazetecilerin yağmur altında kaldıklarını ve ıslandıklarını görünce canının çok sıkıldığını belirten Bülent Şakrak, gazetecileri bekletmemek adına restorandan çıkış yaparak soruları yanıtladı.

        • 3

          Mekâna bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması için geldiğini ifade eden Bülent Şakrak, 2015'te evlendiği Ceyda Düvenci ile temmuz ayında boşanmaları hakkında da konuştu.

        • 4

          "HAYATIN İÇİNDE HEPSİ VAR"

          Bülent Şakrak, konuyla ilgili, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda" dedi.

        • 5

          "CEYDA İYİ"

          Bülent Şakrak, ayrıca; "Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        • 6

          8 YILLIK EVLİLİKLERİNİ BİTİRDİLER

          Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.

        • 7

          "KARARI BEN VERMEDİM" DEMİŞTİ

          Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Kocaeli'de 5 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Kocaeli'de 5 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        Habertürk Anasayfa