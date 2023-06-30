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Haberler Müzik Bülent Ortaçgil'den 50'nci sanat yılı kutlaması - Magazin haberleri

Bülent Ortaçgil'den 50'nci sanat yılı kutlaması

Sanat yılının 50'nci yıl kutlamasını yapan Bülent Ortaçgil, Bodrum'da sahne aldı. Ortaçgil, kendisini dinlemeye gelenlere "Müzikte sizlerle birlikte dolu dolu 50'nci yılımı geçiriyorum. Bana yaşattığınız her şey için çok teşekkür ederim. Müzik sizinle var olur müzikleri yaşatanlar sizlersiniz" sözleriyle seslendi

Giriş: 30.06.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Bülent Ortaçgil'den 50'nci sanat yılı kutlaması - Magazin haberleri
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Bodrum'da sahne alan Bülent Ortaçgil, sanatının 50'nci yılını kutladı. Ortaçgil, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine şu sözlerle seslendi: "Müzikte sizlerle birlikte dolu dolu 50'nci yılımı geçiriyorum. Bana yaşattığınız her şey için çok teşekkür ederim.

Bülent Ortaçgil, daha sonra "Müzik sizinle var olur. Müzikleri yaşatanlar sizlersiniz, dilerim bir 50 yıl daha birlikte geçiririz inşallah" ifadelerini kullandı.

Bülent Ortaçgil'e sahnede; Erkan Uğur, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Erdal Akyol eşlik etti. Öte yandan Ortaçgil'i bu özel gününde yalnız bırakmayarak Birsen Tezer ve Jehan Barbur da ünlü şarkıcının sahnesine konuk oldu.

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