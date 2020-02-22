İki gol bulana kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirten Korkmaz, "Hızlı hücuma çıkıyorduk. Etkili de olduk. Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı belki biraz baskı altına girdik. Ona rağmen pozisyon bulduk. Oyuncularımın ben geldikten sonraki süreçte duygusal durumları istediğimiz gibi değildi ancak şu an istediğimiz gibi." şeklinde konuştu.

Korkmaz, kendilerini destekleyen Konyaspor taraftarına da teşekkür etti.