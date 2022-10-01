Bülent Ersoy'un açıklamasındaki diskosyon nedir? Diskosyon ne demek, ne anlama gelir?

Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polat Yağcı ile aralarında yaşanan bazı olumsuz diskosyonlar nedeniyle konseri iptal ettiğini belirtti. İşte diskosyonun anlamı... DİSKOSYON NEDİR? Diskosyon karşılıklı münazara, konuşma, ele alma anlamına gelmektedir.

BÜLENT ERSOY'UN AÇIKLAMASINDAKİ DİSKOSYON NEDİR? Bülent Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanat sever velinimetim dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan Paraf Kuruçeşme Açık hava mekanındaki konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-i şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm. Bilgilerinize arz olunur efendim"