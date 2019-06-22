Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; havalimanında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Diva Bülent Ersoy, "3 gündür buradayım. İstanbul'a elbise provasına dönüyorum. Ay sonu burada konserim var. Ona hazırlık yapacağım" dedi.

Bodrum'a hem tatil hem de bir yer almak için geldiğini söyleyen Diva, "Uzun süredir bir yer arayışındaydım. Çok yer baktım. Buldum ama sürpriz olsun" dedi.

"FİYATI PEK NORMAL DEĞİL"

Gazetecilerin, "Yalıkavak'ta orman içerisinde 16 odalı bir malikane aldığınızı duyduk. Doğru mu?, Fiyatı nedir?, Yüksek fiyat mı?, Normal fiyat mı?" diye soruları üzerine Ersoy, "Pek normal fiyat değil" diyerek kahkaha attı.

"O TEKNE GAZETECİLERE KASITLI ÇARPMIŞ"

Basın mensuplarının Bodrum'da yaptığı tekne kazasına da değinen Diva, "Olayı duydum, çok üzüldüm. Nasıl oldu bende anlamadım. Görüntüleri izledim. Pek ukalalık yapmayayım ama o tekne sanki gazetecilerin olduğu teknenin üzerine bilerek gelmiş ve çarpmış gibi gördüm. Eğer orada kasıtlı bir şey varsa, bunun sonucu bu olmamalıydı. Bu olay bir felakettir. Çok yadırgadım. Gazeteci arkadaşları taşıyan teknenin kaptanına ve gazeteci arkadaşlarımıza çok üzüldüm. Olmaması gereken bir olaydı. Bunun bedeli bu değil. Gerçekten çok yazık. Osman Kaptan'a ve basın mensubu arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diyerek alana giriş yaptı.