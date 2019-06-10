Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; yoğun bir bayram turnesinden sonra bir mekanda hayranlarıyla buluşan Diva Bülent Ersoy, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sırasında gelen davetlilere keyifli dakikalar geçiren Diva, “Bugün benim doğum günümmüş. 40 gün 40 gece eğleneceğim anasını satayım” dedikten sonra menajeri Haluk Şentürk'ün kendisi için özel olarak hazırladığı pastayı kesti.

Zaman zaman eski yıllar hakkında konuşan Diva, Zeki Müren'i andı. Bülent Ersoy, "Eskiden dostumuz vardı. En azından oturup birbirimizle konuşuyorduk. Şimdi kiminle oturacağız?" şeklinde konuştu.