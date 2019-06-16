16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Bülent Ersoy sahneye çıktı. Gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çeken Ersoy, konserine ‘Gençliğe Veda’ şarkısıyla başladı. Alanı dolduran kalabalık tarafından dakikalarca alkışlanan Ersoy’a şarkı aralarında ise yaptığı esprilerle vatandaşları kahkahalara boğdu. Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy’a eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.
SÜRPRİZ KUTLAMA
Şarkı arasında geçen hafta doğum günü olan Diva için özel yapım pasta kesilerek kutlama yapıldı. Daha sonra sahneye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel eşi Yıldız Yücel Ersoy’a Alanya’ya özgü hediyeler verdi. Diva’ya üzerinde portresi olan su kabağı ve ipek kozasından özel olarak tasarlanan yelpaze hediye edildi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise kendisine 82 numaralı isminin yazdığı formayı hediye etti. Geç saatlere kadar sahnede kalan Ersoy, Alanyalılara Türk Sanat Müziği şöleni yaşattı.
"ALANYA MUHTEŞEM BİR YER"
Bülent Ersoy, konser öncesi sahne arkasındaki alanda gazetecilerin sorularının yanıtladı. Bir gazetecinin, "Alanya’yı nasıl buldunuz?" sorusuna yanıt veren Ersoy, "Alanya’ya gece geldim ve henüz bir yeri göremedim. Daha önce de gelmiştim ve o zaman da bir yeri görememiştim ama tabii ki bildiğim kadarıyla ukalalık etmeyeyim Alanya muhteşem bir yer” dedi.
"ÜMİT HIRSIZI' ÇOK BEĞENİLDİ"
Bülent Ersoy, söz ve bestesi Tarkan'a ait ‘Ümit Hırsızı’ şarkısının çok beğenildiğini söyledi. Şarkının Tarkan'ın kendi çıkaracağı CD'de yer aldığını söyleyen Bülent Ersoy, "Kendisiyle buluştuğumda 'Ben bunu kıskandım, şahsen ben okumak isterdim' dedim. Kendileri de her zamanki nezaketleriyle, aslında bu nezaket ötesi bir şey, 'Zatıaliniz okursa ben çok daha mutlu olurum' dedi. Biraz da ağır kanlıyım ama okudum ve klibini çektim. Çok da beğenildi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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